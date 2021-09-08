https://news.day.az/world/1377688.html В Париже начался процесс по делу о ноябрьских терактах 2015 года
В Париже начался процесс по делу о ноябрьских терактах 2015 года
Французский суд приступил к рассмотрению дела о ноябрьских терактах 2015 года в Париже, жертвами которых стали 130 человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Слушания проходят в столичном Дворце юстиции. Ранним утром вокруг здания суда, которое расположено на острове Сите, был организован периметр безопасности. На месте дежурит большое количество автомобилей спецназа.
Обвиняемые заняли место в специальном стеклянном боксе в назначенное время, однако процесс не начинался в ожидании, пока в зал не пришли судьи.
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