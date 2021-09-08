Талибы хотят запретить афганским женщинам спортивные игры

Боевики радикального движения "Талибан" захотели запретить афганским женщинам играть в крикет и другие спортивные игры. Об этом сообщает замглавы комиссии по культуре в правительстве талибов Ахмадулла Васик, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель движения указал на отсутствие необходимости разрешать женщинам играть в крикет. По его словам, во время игры они могут столкнуться с ситуацией, когда тело и лицо не будут прикрыты. "Ислам не позволяет женщинам выглядеть так", - уточнил он.

Васик заключил, что власти Афганистана не могут позволить женщинам заниматься спортом из-за открытой одежды. "В эпоху СМИ женщины-игроки могут попасть на фото и видео, которые станут достоянием множества незнакомых людей", - подчеркнул он.