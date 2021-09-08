Верные премьеру Сомали войска заняли штаб-квартиру национальной разведки

Верные премьер-министру Сомали Мохамеду Хусейну Робле войска заняли в среду здание штаб-квартиры Национального агентства разведки и безопасности (NISA), расположенного в центре столицы страны Могадишо. Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, отход от здания разведки развернутого там ранее подразделения спецназа, подчиняющегося президенту Сомали Мохамеду Абдуллахи Мохамеду, сопровождался стрельбой. Данные о пострадавших не поступали. Портал отмечает, что позднее в среду в штаб-квартиру разведки должен прибыть для принятия дел назначенный премьером новый исполняющий обязанности начальника NISA Башир Мохамед. Ожидается, что его представит сотрудникам глава правительства.

Конституционный кризис возник в Сомали после того, как в минувший понедельник глава правительства своим решением отправил в отставку начальника NISA Фахада Ясина за отказ предоставить ему доклад об обстоятельствах гибели два месяца назад женщины - агента NISA Икраны Фахлил Фары. Согласно данным сомалийского новостного портала Garowe, у премьера возникли сомнения в официальной версии, согласно которой молодая женщина была убита боевиками из террористической группировки "Аш-Шабаб".

Однако президент Сомали заявил, что действия премьер-министра являются неконституционными, а Ясин и дальше должен оставаться директором разведывательной службы. Между тем Робле, проведя в понедельник совещание с высшими чинами Минобороны и служб безопасности, настоял на своем и назначил на пост исполняющего обязанности начальника NISA Башира Мохамеда. Одновременно Робле получил генеральному прокурору провести расследование действий Ясина в связи с гибелью агента.

В среду премьер в специальном коммюнике обвинил президента страны в попытке забрать у него ранее переданные полномочия в электоральной сфере и в области безопасности. Мохамед был вынужден частично отступить и, как передал в среду сомалийский портал Goobjoog News, назначил Ясина своим советником по безопасности.

Портал Somali Guardian отмечает, что начальник NISA играет в Сомали одну из ключевых ролей в электоральном процессе, тесно сотрудничая с региональными властями и избирательной комиссией. В стране с 1 октября по 20 ноября пройдут выборы в нижнюю палату федерального парламента. После этого парламент должен на совместном заседании обеих палат избрать президента Сомали. Мохамед уже объявил, что будет добиваться переизбрания на посту главы государства.