В ВОЗ назвали одну из возможных лидирующих причин смерти в будущем

Оказание медицинской помощи ненадлежащего уровня может стать одной из 10 лидирующих причин смерти населения. Об этом заявила в среду представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября, передает Day.Az.

"ВОЗ считает, что именно небезопасная медицинская помощь может войти в одну из 10 лидирующих причин смерти. Но для этого нам понадобится информационная система, которая может сказать об этом. В среднем, по оценкам, один из 10 пациентов подвергается неблагоприятным последствиям при получении стационарной помощи", - сказала она.

По словам Вуйнович, размер социальных издержек в мире, связанных с причинением вреда пациентам, составляет от $1 до $2 трлн.

Представитель ВОЗ отметила, что ошибки могут возникать при оказании не только стационарной, но и первичной, амбулаторной помощи. "Это ошибки в диагностике, ошибки при назначении лекарства. Четыре из десяти человек, которым оказывается первичная медико-санитарная помощь в мире, имеют какое-то неблагоприятное воздействие из-за нестандартизованной медицинской помощи. Это не вопрос ошибки человека или его знаний, это вопрос системы", - добавила Вуйнович.