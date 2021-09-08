Китай предоставит Афганистану экстренную помощь на $30 млн

Китайские власти предоставят Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней (порядка $30 млн). Об этом заявил в среду глава МИД КНР Ван И, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с потребностями афганского народа наша страна предоставит Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней", - приводит МИД Китая слова китайского дипломата, выступившего на онлайн-встрече с участием министров иностранных дел Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.