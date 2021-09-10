Власти Китая потребовали от знаменитостей перестать поклоняться деньгам

Китайские власти приказали знаменитостям обеспечить соблюдение моральных норм как в частной, так и в общественной жизни. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Высокопоставленные должностные лица Коммунистической партии на встрече в Пекине изложили новые правила поведения звезд. Правительственные чиновники посоветовали участникам индустрии развлечений "выступить против декадентских идей поклонения деньгам, гедонизма и крайнего индивидуализма".

Как заявляют власти, участники симпозиума "Любите партию, любите страну, защищайте мораль и искусство" должны убедить китайских регуляторов, что "сознательно отказываются от вульгарных и низких вкусов китча".