Ашраф Гани извинился перед афганским народом

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани назвал решение покинуть Кабул "самым трудным в его жизни".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении РИА Новости.

"Покинуть Кабул было самым трудным решением в моей жизни, но я был уверен, что это было единственным способом не допустить применения оружия, спасти Кабул и его шесть миллионов жителей", - заявил Гани в опубликованном в Twitter заявлении.

Он вновь подчеркнул, что уехал из президентского дворца 15 августа после предупреждения охраны, сотрудники которой посоветовали избежать "ужасных уличных боев, которые пережил город во время гражданской войны" 90-х годов.

Ашраф Гани также извинился перед афганским народом за то, что "все закончилось такой трагедией".

"Я глубоко сожалею, что моя собственная глава закончилась такой же трагедией, как и у моих предшественников - не обеспечив стабильность и процветание. Я приношу извинения афганскому народу, что не мог сделать так, чтобы все закончилось иначе", - говорится в заявлении экс-президента.

Он добавил, что его приверженность афганскому народу непоколебима и "будет вести" его до конца жизни.

Также Гани заявил, что скоро расскажет подробно о своем внезапном отъезде из страны и обстоятельствах, ему предшествовавших.

"Сейчас не время вдаваться в долгие объяснения событий, которые привели к моему отъезду. Я расскажу о них в деталях в ближайшем будущем", - говорится в заявлении.