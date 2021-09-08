Такие, как она - беда России

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал новость о том, что Тинатин Алавердян Канделаки больше не будет возглавлять "Матч-ТВ".

Известию о том, что Тина Канделаки теперь не будет генеральным директором спортивного телеканала, Садальский посвятил свой пост в Instagram.

"Непотопляемую Канделаки ушли с поста генерального продюсера канала "Матч ТВ". Теперь она займёт должность заместителя гендиректора ГАЗПРОМ-МЕДИА. Курировать развлекательные каналы. На нашем ТВ уже давно все каналы стали развлекательными", - написал Садальский в своём аккаунте, делая акцент на провальную деятельность Тины на телевидении.

Ранее он публиковал в своём микроблоге портрет Канделаки в образе "чудесного грузина". Теперь он высказался о телеведущей, процитировав слова четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова: "Такие, как Канделаки - беда России. К великому сожалению, их огромное множество", - объяснил Садальский.

Тем временем, легендарный советский биатлонист и экс-президент СБР Александр Тихонов в беседе с "Life" высказался об уходе Тины Канделаки словами "Её просто не знают, куда засунуть".

"Вот, чтобы она не была совсем на улице, наверное, ей что-то там предложили. Слишком много Канделаки у нас. Отсюда все беды. Я не сомневаюсь в том, что она ушла не сама", - подчеркнул Тихонов.