https://news.day.az/world/1377792.html Новые власти Афганистана пообещали проведение всеобщих выборов
Новые власти Афганистана пообещали проведение всеобщих выборов
Новые власти Афганистана пообещали проведение всеобщих выборов, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на исполняющего обязанности министра информации Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Следующим этапом состоятся выборы, в которых примут участие все слои афганского общества", - заявил чиновник.
Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана пройдет 11 сентября.
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