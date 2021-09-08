Талибы захватили норвежское посольство в Кабуле

Боевики террористического движения "Талибан" ворвались в посольство Норвегии в афганской столице.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в своем Twitter сообщил посол Норвегии в Иране Сигвальд Томин Хауге.

По его словам, экстремисты пообещали позже вернуть здание, но сперва они собираются разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. "Видимо, оружие они считают менее опасным", - отметил дипломат.

7 сентября сообщалось, что у входа в американское посольство в Кабуле появилось крупное изображение флага "Талибана". Как пишет New York Post, изображение флага движения - это провокация. Издание подчеркивает, что здание посольства обычно считается собственностью государства, дипмиссия которого там работает. Однако Госдепартамент США отклонил просьбу талибов о продолжении работы дипведомства после вывода военного контингента и перевез дипломатов в Доху.

Ранее боевики "Талибана" призвали иностранные дипмиссии возобновить работу на территории страны. Представитель талибов заявил, что посольствам других стран в Афганистане и их сотрудникам на данный момент ничего не угрожает. "Мы приветствуем страны, которые сохранили свои посольства в Кабуле, и призываем те государства, которые эвакуировали свои дипмиссии, вновь их открыть", - заключил он.