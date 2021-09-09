Собчак о Канделаки

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала назначение генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки заместителем генерального директора холдинга "Газпром-медиа".

"Ой, ну честное слово, лошки в руках держат флажки, умоляю. Это не повышение Тины, это ее слив, возможность скинуть с борта "Матч ТВ". И все в общих группах ГПМ над этим уже заливисто поржали.

Потому что никакой Картозия (генеральный директор канала "Пятница!") и никакой Петренко (директор ТНТ) подчиняться Тине Гивиевне не будут, вы вообще в уме? Где эти двое, а где наша царица полей и ее "Чума" с Ольгой Бузовой, и в целом чума в виде нее. Ну надо какие-то реалистичные сказки-то рассказывать.

А про показатели успеха я уже писала, чего только стоит мое легкое победоносное расследование о ее гениальной работе на независимой платформе в качестве совладелицы "Карбон продакшен". Как только человек с такими компетенциями выходит на свободный и негосударственный рынок, получается полный трэш.

Мой прогноз: спокойненько будет сидеть, формально что-то возглавляя, реально не влияя ни на что, и слава богу", - написала Собчак в телеграм-канале, передает Day.Az.