https://news.day.az/world/1377868.html Талибы пообещали дать женщинам должности в правительстве
Талибы пообещали дать женщинам должности в правительстве
Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид пообещал, что в новом правительстве Афганистана появятся должности для женщин. Его слова французскому телеканалу BFMTV передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"У нас будут должности для женщин с соблюдением законов шариата. Это начало, но мы найдем место женщинам. Они смогут быть частью правительства. Это будет наш второй этап", - заявил Муджахид.
До этого жительницы Кабула вышли на акцию протеста в Кабуле с требованием обеспечить участие женщин в управлении страной. Днем ранее талибы объявили состав временного правительства и фактически исключили такую возможность.
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