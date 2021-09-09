Талибы пообещали дать женщинам должности в правительстве

Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид пообещал, что в новом правительстве Афганистана появятся должности для женщин. Его слова французскому телеканалу BFMTV передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У нас будут должности для женщин с соблюдением законов шариата. Это начало, но мы найдем место женщинам. Они смогут быть частью правительства. Это будет наш второй этап", - заявил Муджахид.

До этого жительницы Кабула вышли на акцию протеста в Кабуле с требованием обеспечить участие женщин в управлении страной. Днем ранее талибы объявили состав временного правительства и фактически исключили такую возможность.