В Уэльсе студент нашел способ питаться бесплатно и всегда быть сытым

25-летний студент университета в Кардиффе, Уэльс, Джордан Видал нашел способ в течение двух лет не платить за еду и всегда быть сытым. Об этом пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время учебы Видал понял, что ему не хватает денег на все сразу: оплату аренды жилья, развлечения и покупку продуктов. Тогда он создал систему, которая позволила ему не тратить деньги на еду, и при этом никогда не голодать. Однажды студент узнал, что игроки местного казино могут бесплатно питаться китайской едой на шведском столе. Он решил внести свое имя в список игроков и каждый понедельник в четыре утра приходил в казино, чтобы поесть. "Я съедал три-четыре тарелки лапши, спринг-роллы, рис, курицу в кисло-сладком соусе, и это давало мне ощущение сытости вплоть до следующего дня", - рассказал Видал.

Во вторник молодой человек шел на занятия в университет, а после лекций отправлялся в центр города на улицу с барами и ресторанами. Видалу удалось наладить отношения с сотрудниками местных заведений, и они отдавали ему оставшуюся на кухне свежую еду, которую, по правилам, они должны выбрасывать. По словам студента, он уходил домой с полными пакетами еды. То же самое он проделывал по четвергам.

В пятницу и в выходные Видал ходил в закусочные и фастфуд-рестораны. Он узнал у сотрудников, куда они выбрасывают оставшуюся еду, и каждый вечер пятницы и субботы забирал домой гамбургеры, куриные крылышки и картофель фри.

Студент рассказал, что хотел не просто сэкономить деньги, но и "спасти" свежую еду, которую выбрасывают на помойки. "Меня раздражает, когда я вижу, как свежую еду выбрасывают в мусорные баки. И это происходит в мире, где многие люди вынуждены голодать", - отметил он.