Жители Южной Кореи смирились с коронавирусом

Около 59 процентов жителей Южной Кореи смирились с коронавирусом и готовы рассматривать пандемию как неотъемлемую часть повседневной жизни. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Всего исследователи опросили 500 совершеннолетних граждан страны. Выяснилось, что большинство представителей всех возрастных групп, за исключением категории от 20 до 29 лет, поддержало схему "жизнь с COVID-19", предполагающую возвращение к доковидному образу жизни.

34 процента опрошенных против признания коронавируса частью повседневной жизни. Еще 7 процентов респондентов затруднились ответить.

Как сообщает Reuters, схема "жизнь с COVID-19" может быть введена в действие в конце октября, когда в стране будет вакцинировано не менее 70 процентов населения. Такой подход предполагает снятие ограничений и ориентирован на лечение пациентов, а не на попытки сдержать распространение инфекции.