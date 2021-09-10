Европе предсказали рост безработицы

С сентября число незанятых граждан в Европе увеличится из-за программы сохранения рабочих мест, введенной во время пандемии. Аналитики из The Economist Intelligence Unit (EIU) предсказали, что средний уровень безработицы во Франции, Италии, Испании и Великобриании вырастет с 9,2 процента в 2020 году до 10,1 процента в 2021 году, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2020 году, на пике пандемии, страны Европы отправили сотрудников во временные отпуска, чтобы сохранить рабочие места. Государственные программы во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании охватили около трети рабочей силы. Предполагалось, что после снятия ограничений сотрудники вернутся на свои места.

Однако пандемия ускорила автоматизацию секторов и изменила структуру потребления. Фирмы, работа которых стала более эффективной за время локдаунов, могут неохотно возвращать персонал на работу. Аналитики опросили предпринимателей Британии, которые участвовали в государственной программе. Из них почти 20 процентов заявили, что они сократят персонал, а еще около 20 процентов готовы предложить сотрудникам только частичную занятость.

Объем производства вернулся на уровень до пандемии, но большое количество работников по-прежнему находятся в отпуске. Исследователи предполагают, что некоторые из этих сотрудников будут уволены после того, как программа завершится 30 сентября.

Великобритания уже столкнулась с массовой безработицей. При этом на рынке труда Соединенного Королевства возник парадокс: несмотря на рост числа незанятых граждан, количество открытых вакансий достигло рекордного уровня. Нехватка персонала в стране в 14 раз превышает нормальный уровень, а заработная плата неуклонно растет.