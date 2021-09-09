В российском сегменте МКС произошло возгорание

В российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) произошло возгорание. Об этом свидетельствуют транслируемые НАСА переговоры экипажа с подмосковным Центром управления полетами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Космонавт Олег Новицкий рассказал, что около 05:00 мск (06:00 по Баку) на станции сработала сигнализация, экипаж видел дым и чувствовал запах. Позже приборы показали наличие вредных продуктов горения. Возгорание произошло в районе медицинского шкафа модуля.

В свою очередь, астронавт Тома Песке сообщил, что в американском сегменте станции из-за работающей вентиляции также чувствовался запах сгоревшего пластика или электроники.

30 августа стало известно, что космонавты нашли новые несквозные трещины в российском сегменте МКС, они появились на самом старом, первом из введенных в эксплуатацию модуле "Заря".