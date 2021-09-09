Британцев заставят платить самые высокие налоги за всю историю страны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил мандат от Палаты общин на повышение налогов до самого высокого уровня за всю историю страны для финансирования здравоохранения, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Налог на фонд заработной платы со следующего года вырастет на 1,25 процента, а также дополнительные 1,25 процента добавят к налогу на дивиденды. Деньги пойдут на финансирование системы социальной защиты. После коронавирусного кризиса стране необходимы средства для восстановления здравоохранения и объемов помощи пенсионерам.

Таким образом, власти нарушат обещание не повышать налоги, прописанное в предвыборном манифесте правящей Консервативной партии в 2019 году. Противники инициативы назвали решение Джонсона налоговой бомбой.

Поступления от новых сборов принесут бюджету, по предварительным оценкам, около 10 миллиардов фунтов (14 миллиардов долларов). Влиятельный представитель консерваторов Джейк Берри посоветовал властям пересмотреть решение и подумать о повышении подоходного или корпоративного налога, взимаемого с компаний, вместо увеличения страховых взносов.