В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке новой встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности новых контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом он рассказал во время брифинга с журналистами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Песков заявил, что в настоящее время такого мероприятия не планируется.

"Идут российско-американские контакты на разном уровне. В настоящее время нет конкретных прикидок", - сказал он.

Встреча президентов прошла в Женеве 16 июня 2021 года. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часа.