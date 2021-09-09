Песков уточнил, примет ли Путин участие в сессии Генассамблеи ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, намерен ли глава государства Владимир Путин принять участие в нынешней сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее", - сказал представитель Кремля.

В ходе общения с журналистами у Пескова также спросили, получала ли Россия от США приглашение принять участие в глобальном саммите по борьбе с коронавирусом, который намерен созвать американский лидер Джо Байден, который пройдет в рамках Генассамблеи ООН.

"Нет, пока никакой конкретики на этот счет от американских визави не поступало", - сказал пресс-секретарь.