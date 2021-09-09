Из кабульского аэропорта выполнен первый коммерческий рейс после захвата власти «Талибаном»

Из кабульского аэропорта выполнен первый коммерческий рейс после формирования нового правительства в Афганистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил телеканал "Al-Jazeera".

Сообщается, что сегодня из Кабула в Доху был выполнен первый коммерческий рейс после создания правительства "Талибана".

Отмечается, что на борту самолета находились 115 пассажиров.

Добавим, что "Талибан" переименовал кабульский аэропорт. Он уже не носит имя экс-президента Хамида Карзаи.