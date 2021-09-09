https://news.day.az/world/1378169.html Из кабульского аэропорта выполнен первый коммерческий рейс после захвата власти «Талибаном»
Из кабульского аэропорта выполнен первый коммерческий рейс после захвата власти «Талибаном»
Из кабульского аэропорта выполнен первый коммерческий рейс после формирования нового правительства в Афганистане.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил телеканал "Al-Jazeera".
Сообщается, что сегодня из Кабула в Доху был выполнен первый коммерческий рейс после создания правительства "Талибана".
Отмечается, что на борту самолета находились 115 пассажиров.
Добавим, что "Талибан" переименовал кабульский аэропорт. Он уже не носит имя экс-президента Хамида Карзаи.
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