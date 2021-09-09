В МИД России оценили состав нового правительства Афганистана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга высказалась о составе нового правительства Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявила дипломат, формирование кабинета и властной вертикали в исламской республике еще не завершено, поскольку его глава и члены обладают статусом исполняющих обязанности.

Она допустила, что властная вертикаль страны будет включать в себя и другие структуры, за счет которых будет обеспечена инклюзивность нового органа власти, РФ будет за этим следить.

По словам Захаровой, Москва последовательно выступает за должный учет интересов всех этнополитических сил в Афганистане, построение нового государства.

"Исходим из того, что только так можно будет достигнуть устойчивого мира и согласия в афганском обществе и обеспечить мирное восстановление страны", - отметила она.

В Кремле пока никаких решений о признании талибов не приняли. В то же время в МИД России заявляли, что готовы участвовать в церемонии объявления нового правительства Афганистана при условии, что оно будет инклюзивным.