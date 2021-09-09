Цена на газ в Европе достигла рекордной отметки

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. Таковы данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF в начале торгов составляла 679 долларов за тысячу кубометров. Однако в течение дня она корректировалась до 669,4 доллара. В 17.25 мск цена достигла уже 700,2 доллара за тысячу кубометров.

Накануне, 8 сентября, сообщалось, что на фьючерсном рынке Европы резко выросла цена на газ. Она превысила $670 за тысячу кубометров. Причиной роста цен называются маленькие запасы газа в европейских хранилищах. А еще на стоимость влияет отказ "Газпрома" увеличить продажи и закачку газа в хранилища перед запуском "Северного потока-2".

Перед этим сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG уложила последнюю трубу второй нитки "Северного потока-2". После этого пройдет стыковка немецкой и датской секций газопровода, а затем - пусконаладка.