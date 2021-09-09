В ВОЗ признали, что коронавирус не исчезнет

Специалисты ВОЗ пришли к выводу, что за счет постоянных мутаций коронавирус теперь будет постоянно вызывать вспышки заболеваемости COVID-19.

По словам исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, коронавирус подобно вирусам гриппа будет постоянно мутировать в странах с низким уровнем вакцинации населения от COVID-19.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Представители ВОЗ отметили, что в данный момент заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире находится на пике за время нынешней волны.

Еженедельно в мире регистрируют не менее 4,5 млн новых больных COVID-19.

"Люди говорили, что мы собираемся ликвидировать или искоренить вирус. Нет, это очень маловероятно. Я думаю, что этот вирус останется с нами и он будет развиваться, как вирусы пандемии гриппа, будет развиваться, чтобы стать одним из вирусов, поражающих нас", - отметил Майк Райан.