В ВОЗ признали, что коронавирус не исчезнет
Специалисты ВОЗ пришли к выводу, что за счет постоянных мутаций коронавирус теперь будет постоянно вызывать вспышки заболеваемости COVID-19.
По словам исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, коронавирус подобно вирусам гриппа будет постоянно мутировать в странах с низким уровнем вакцинации населения от COVID-19.
Об этом сообщает телеканал CNBC.
Представители ВОЗ отметили, что в данный момент заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире находится на пике за время нынешней волны.
Еженедельно в мире регистрируют не менее 4,5 млн новых больных COVID-19.
"Люди говорили, что мы собираемся ликвидировать или искоренить вирус. Нет, это очень маловероятно. Я думаю, что этот вирус останется с нами и он будет развиваться, как вирусы пандемии гриппа, будет развиваться, чтобы стать одним из вирусов, поражающих нас", - отметил Майк Райан.
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