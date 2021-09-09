В телеграм-каналах распространяется забавное видео из Афганистана.

На нем, как передает Day.Az, талибы катаются на качелях около аэропорта в Кабуле.

Данное видео сопровождается в Сети комментарием: "Талибы продолжают отыгрываться за потерянное детство". Привлекает внимание и надпись на самолете "I ❤️Natalie".