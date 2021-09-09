https://news.day.az/world/1378206.html Талибы катаются на качелях около аэропорта в Кабуле - ВИДЕО
Талибы катаются на качелях около аэропорта в Кабуле - ВИДЕО
В телеграм-каналах распространяется забавное видео из Афганистана.
На нем, как передает Day.Az, талибы катаются на качелях около аэропорта в Кабуле.
Данное видео сопровождается в Сети комментарием: "Талибы продолжают отыгрываться за потерянное детство". Привлекает внимание и надпись на самолете "I ❤️Natalie".
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