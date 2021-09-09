Канцлер Германии Ангела Меркель впервые назвала себя феминисткой, заявив, что больше не стесняется этого.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Berliner Zeitung.

Глава правительства ФРГ также призвала всех следовать ее примеру и добиваться равноправия мужчин и женщин в общественной жизни. Журналисты отметили, что раньше Меркель никогда публично не причисляла себя к защитницам прав женщин. Например, в 2017 году она отказалась давать прямой ответ на вопрос, феминистка ли она.