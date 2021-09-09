В Колумбии мужчина пытался угнать автобус

В Колумбии произошел несчастный случай. Мужчина сел в автобус, решив его угнать автобус. При себе он имел огнестрельное оружие.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Правда цель суетливости мужчины не единственный непонятный факт на видео. Зачем он старушку пристрелил? Случайно или намеренно?