https://news.day.az/world/1378214.html В Колумбии мужчина пытался угнать автобус - и застрелил женщину - ВИДЕО
В Колумбии мужчина пытался угнать автобус - и застрелил женщину - ВИДЕО
В Колумбии произошел несчастный случай. Мужчина сел в автобус, решив его угнать автобус. При себе он имел огнестрельное оружие.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Правда цель суетливости мужчины не единственный непонятный факт на видео. Зачем он старушку пристрелил? Случайно или намеренно?
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