Путин и Лукашенко оценили трехчасовые переговоры

Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры с лидером Беларуси Александром Лукашенко насыщенными и конструктивными. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Коротко проинформируем вас о результатах сегодняшней работы. Переговоры с президентом Беларуси, как и всегда впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи.

В то же время Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным прошли конструктивно и предельно честно.

"Прежде всего хочу поблагодарить моего коллегу, президента России' за тот прием, который был оказан нашей делегации, а также предельно честный, открытый и конструктивный характер сегодняшней встречи", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.