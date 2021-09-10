COVAX не справился с задачей обеспечения беднейших стран вакцинами

Международный механизм распределения вакцин от коронавируса COVAX теперь признает, что не сможет достичь поставленных целей в 2 миллиарда доз для беднейших стран к концу 2021 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, цель распределения 2 миллиардов вакцин перенесена на 2022 год, возможно, на конец первого квартала. Задержки в распространении вакцин могут сказаться и на поставках в Бразилию, которая запросила у COVAX 43 миллиона доз. На данный момент Бразилия получила 9,5 миллиона доз в рамках этого механизма, и в ближайшие недели будет отправлено еще 3,9 миллиона доз.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус осудил фармацевтические компании и правительства богатых стран, которые имеют избыток доз. "Нам больше не нужны обещания. Нам нужны вакцины", - сказал Тедрос Гебрейесус.

Сегодня способность COVAX защищать наиболее уязвимых людей в мире по-прежнему ограничивается запретами на экспорт, приоритетом двусторонних соглашений между производителями и странами, сохраняющимися проблемами в увеличении производства некоторых ключевых производителей и задержками с подачей запросов на одобрение регулирующих органов.