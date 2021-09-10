https://news.day.az/world/1378227.html В России оценили сроки окончания пандемии COVID-19
В России оценили сроки окончания пандемии COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сроки окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его мнению, день, когда можно будет свободно вздохнуть от COVID-19, приближается.
"Я думаю, что все в мире соскучились по такому общению, наверное, полностью оно вернуться не может, но думаю, что постепенно все-таки возвращается. Будем надеяться, что наступит день, когда мы свободно вздохнем от коронавируса, хотя не думаю, что это случится скоро", - сказал представитель Кремля.
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