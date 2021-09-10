В России оценили сроки окончания пандемии COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сроки окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его мнению, день, когда можно будет свободно вздохнуть от COVID-19, приближается.

"Я думаю, что все в мире соскучились по такому общению, наверное, полностью оно вернуться не может, но думаю, что постепенно все-таки возвращается. Будем надеяться, что наступит день, когда мы свободно вздохнем от коронавируса, хотя не думаю, что это случится скоро", - сказал представитель Кремля.