Британия заявила, что террористическая угроза стала более глобальной

Террористическая угроза в данный момент - спустя 20 лет после терактов 11 сентября 2001 года - представляется менее ярко выраженной, но терроризм распространился шире по миру, заявил телеканалу Sky news глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы не видим чего-либо подобного на горизонте", - сказал он, имея в виду атаки группировки "Аль-Каида" против США и американцев в Йемене и Кении в 1998 - 2001 годах. По его словам, террористическая угроза стала более глобальной, однако "в настоящий момент она не является столь сконцентрированной".

Министр пояснил, что "число людей, которые могут пересечь рубеж и прибегнуть к насилию, вероятно, больше, чем оно было".

В то же время Уоллес сказал, что Британия ставит на вооружение группу новых беспилотников Protector - стоимостью более $359 млн, которые, как отмечает Sky news, можно будет использовать в борьбе с терроризмом, в том числе при необходимости в Афганистане. Эти беспилотники могут быть оснащены бомбами, ракетами, а также камерами, радарами для сбора информации. Аппараты типа Protector могут держаться в воздухе 17 часов, дальность их полета - до 1931 км, то есть в два раза дальше, чем у беспилотников типа Reaper, девять которых стоят на вооружении Британии, добавляет Sky news.