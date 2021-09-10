Глава миссии ООН предупредила об угрозе голода и нищеты в Афганистане

Если международное сообщество не поможет Афганистану финансово, в стране начнется массовый голод. Об этом заявила во время брифинга в Совете Безопасности ООН глава миссии по содействию Афганистану Дебора Лайонс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Неизбежным последствием станет серьезный экономический спад, который может погрузить миллионы людей в нищету и голод, вызвать массовую волну беженцев из Афганистана и отбросить Афганистан назад на многие поколения", - предупредила она.

Лайонс указала, что зарубежные страны перекрыли Афганистану доступ к миллиардам долларов финансовых активов и донорских средств, чтобы они не достались "Талибану".

Заработная плата не выплачивается. Лайонс добавила, что Афганистан, сильно зависящий от импорта, не сможет самостоятельно заплатить за импорт продуктов питания и медикаментов, а также топлива и электроэнергии.