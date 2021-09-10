https://news.day.az/world/1378355.html В США вводится обязательная вакцинация на предприятиях - ВИДЕО
В США вводится обязательная вакцинация на предприятиях - ВИДЕО
Президент США Джо Байден одобрил план по увеличению охвата вакцинацией населения. Отныне она обязательна для сотрудников крупных компаний и предприятий страны со штатом свыше 100 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, они должны получить прививку от коронавируса, либо еженедельно предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста.
Мера, цель которой - остановить распространение штамма "Дельта", - коснётся примерно 80 миллионов американцев. Аналогичное предписание действует в отношении медработников, а также служащих федерального правительства и его подрядчиков.
На сегодняшний день, в США полностью иммунизированы чуть более 60% жителей страны.
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