Сопротивление Панджшера заявило, что талибы совершают этнические чистки в провинции

Представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари заявил, что движение "Талибан" проводит этнические чистки в провинции Панджшер и призвал международное сообщество вмешаться.

"Талибы изгнали тысячи людей из Панджшера. Они совершают этнические чистки, и мир все еще наблюдает и игнорирует эту ситуацию. Мы призываем международное сообщество прекратить эти военные преступления", - написал Назари в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Ранее о массовых казнях и зачистках в Панджшере сообщал афганский журналист, занимавший пост заместителя губернатора провинции Кабир Васик.

"Талибы без причины расстреливают мирных жителей, включая детей, что является военным преступлением и преступлением против человечности. Они обыскивают дома влиятельных жителей, старост селений, мулл и адвокатов, оказывая сильнейшее психологическое давление на население, постоянно звучат угрозы убийств и арестов", - рассказал Васик Aamaj News.

В понедельник "Талибан" заявил об установлении контроля над всей страной после захвата долины Панджшер, в которой находился Фронт национального сопротивления, противостоящий талибам. Представители фронта сопротивления утверждают, что все еще находятся в этой долине. Командует ими Ахмад Масуд - сын Ахмад Шаха Масуда.

Провинция Панджшер, расположенная в 70 км на север от Кабула, имеет стратегическое значение, так как через нее проходят перевалы, соединяющие юг и север Афганистана. Особенности местности провинции и расположенного в ней одноименного ущелья хорошо подходят для ведения партизанской войны.