https://news.day.az/world/1378490.html Трехметровая акула атаковала рыбаков в России - ВИДЕО
Трехметровая акула атаковала рыбаков в России - ВИДЕО
Трехметровая акула атаковала сахалинских рыбаков - она набросилась на лодку и пыталась ее прокусить. Пострадавших спасли растянутые сети.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пока хищница плавала вокруг, она запуталась в снастях и выбраться у гигантской рыбы не было возможности, из-за чего она задохнулась.
Все произошло недалеко от берега, на мелководье, где даже иногда купаются местные. Очевидцы утверждают, что это была белая акула, встреча с которой обычно заканчивается трагично.
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