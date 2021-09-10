Трехметровая акула атаковала рыбаков в России

Трехметровая акула атаковала сахалинских рыбаков - она набросилась на лодку и пыталась ее прокусить. Пострадавших спасли растянутые сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пока хищница плавала вокруг, она запуталась в снастях и выбраться у гигантской рыбы не было возможности, из-за чего она задохнулась.

Все произошло недалеко от берега, на мелководье, где даже иногда купаются местные. Очевидцы утверждают, что это была белая акула, встреча с которой обычно заканчивается трагично.