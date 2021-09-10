В России выявили более 18 тыс. новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 18 341 новый случай коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 102 625. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 в пятницу, 10 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Днем ранее в России выявили 18 380 заражений. Прирост составил 0,26 процента.

Больше всего заражений зафиксировали в Москве (1566), Санкт-Петербурге (1504) и в Московской области (585). Меньше всего - в Ненецком автономном округе (12), Чукотском автономном округе (15) и в Магаданской области (24).

За сутки умерли 789 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 191 165 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 17 121, общий - 6 357 272.