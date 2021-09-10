Раскрыто число истребителей F-35 по всему миру

Число поставленных заказчикам истребителей пятого поколения F-35 Lightning II всех вариантов превысило 690 единиц. Количество данных самолетов по всему миру раскрыла на 27-й международной выставке MSPO 2021 американская корпорация Lockheed Martin. Об этом пишет Defence24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Суммарно в воздухе самолеты находились 430 тысяч часов. Обучено более 1460 пилотов и свыше 11 тысяч единиц наземного обслуживающего персонала истребителей. Всего заказчиками F-35 Lightning II выступили 14 стран. Допускается, что истребитель также может быть продан Швейцарии, ОАЭ, Финляндии и Канаде.

В Lockheed Martin заявили, что за последние пять лет эксплуатационные расходы F-35 Lightning II сократились на 40 процентов. В следующие пять лет планируется сокращение еще на 40 процентов.