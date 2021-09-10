Средний уровень госдолга в еврозоне достиг 100% ВВП

Средний уровень государственного долга в зоне евро достиг 100% ВВП сообщества, но Еврокомиссия продолжает считать этот госдолг устойчивым. Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выступая на пресс-конференции по итогам неформального заседания Еврогруппы. Таким образом, он признал, что средний показатель госдолга в Еврозоне сегодня более чем в 1,5 раза превышает отметку в 60% ВВП, которая прописана в качестве предельно допустимого уровня государственного долга для стран зоны евро в базовом документе сообщества - Пакте стабильности и роста, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уровень госдолга в зоне евро составляет 100% [ВВП], мы считаем такой размер устойчивым, однако мы также намерены работать над его поэтапным снижением", - заявил он.

В свою очередь, председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард отметила на той же пресс-конференции, что при оценке устойчивости госдолга (экономической способности должника его обслуживать и выплачивать) необходимо "учитывать, на какие нужды направляются заимствованные средства и как осуществляется обслуживание долга".

Председатель Еврогруппы Паскаль Донохью со своей стороны отметил, что финансовая и экономическая ситуация в зоне евро после полутора лет пандемии коронавируса развивается "лучше, чем ожидалось еще полгода назад, однако европейская экономика потребует значительной поддержки для продолжения восстановления". Фактически это означает, что страны еврозоны продолжат наращивать объемы своего государственного долга.

Базовый документ зоны евро - Пакт стабильности и роста, действующий с 1999 года, - определяет предельно допустимый дефицит бюджета государств еврозоны в 3% ВВП и предельный уровень госдолга в 60% ВВП. В реальности оба эти критерия в массовом порядке под разными предлогами нарушались многими странами зоны евро практически с момента формирования этого сообщества. После мирового финансового кризиса 2008 года ситуация резко ухудшилась.

К началу полномасштабной эпидемии коронавируса в Европе в начале 2020 года еврозона так и не смогла вернуться к целевым финансовым показателям, а уже в марте прошлого года Еврокомиссия приняла решение приостановить действие пакта, чтобы дать государствам ЕС возможность получать займы для поддержки своих экономик в условиях начавшегося локдауна.