Президент Ливана утвердил состав кабинета национального спасения

Президент Ливана Мишель Аун утвердил в пятницу состав правительства национального спасения, которое займется проведением реформ и реконструкцией Бейрута после прошлогоднего взрыва в морском порту. Как сообщил журналистам во дворце Баабда секретарь канцелярии главы государства Антуан Шукейр, президент подписал декрет о новом кабинете во главе с премьер-министром Наджибом Микати. По его словам, на церемонии присутствовал председатель палаты депутатов Набих Берри, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство состоит из 24 министров, половина постов принадлежит христианам и половина - выходцам из мусульманских общин", - сказал он.

Согласно списку, распространенному во дворце Баабда, пост министра иностранных дел республики занял Абдалла Бу Хабиб (христианин-маронит), оборонное ведомство возглавил Морис Слим (православный), министром финансов назначен Юсеф Халиль (мусульманин-шиит), главой МВД генерал Марван Зейн из суннитской общины.