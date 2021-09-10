ЕС обсудил с талибами вопрос безопасности дипломатического присутствия в Кабуле

Евросоюз обсудил с представителями радикального движения "Талибан" вопрос обеспечения безопасности своего ограниченного дипломатического присутствия в Кабуле. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, послы ЕС были проинформированы в среду на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (КОРЕПЕР) в Брюсселе, что по итогам переговоров в Катаре талибы выразили готовность предоставлять разрешения на посадку для прибывающих из ЕС рейсов. В свою очередь Брюссель намерен установить гуманитарные коридоры, создание которых является одним из нескольких условий, которые евросообщество поставило перед Кабулом для размораживания помощи Афганистану.

Евросоюз также ясно дал понять, что продолжит работу по отправке ограниченного числа своих представителей в Кабул, главным образом для решения вопросов эвакуации и доставки гуманитарной помощи, отмечает Bloomberg. Вместе с тем евросообществу придется полагаться на талибов и вести переговоры с ними по вопросам, которые связаны с безопасностью.

2-3 сентября на неформальной встрече глав МИД ЕС в Словении было принято решение о необходимости технических контактов с движением "Талибан", в том числе с целью создания дипмиссии ЕС в Кабуле. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил после встречи, что технические контакты с талибами не будут автоматически означать официального признания новых властей этой страны со стороны ЕС.