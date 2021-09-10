Испанская полиция поймала бывшего главу военной разведки Венесуэлы

Испанская полиция в Мадриде поймала бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Армандо Карвахаля в связи с обвинением в наркоторговле. Об этом сообщает газета Deutsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Правоохранители задержали Карвахаля в его квартире в центре столицы Испании. "Он жил полностью уединенно, не выходил на улицу и не выглядывал в окно, всегда находясь под защитой доверенных лиц", - сообщают в полиции.

Глава военной разведки находился в бегах с ноября 2019 года. Он разыскивался властями США по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Согласно обвинительному заключению, предъявленному в 2011 году, он координировал поставки более 5,6 тонн кокаина из Венесуэлы в Соединенные Штаты. Испанский суд удовлетворил запрос США об экстрадиции.

Карвахаль потерял свой пост и бежал из Венесуэлы после того, как поддержал оппонента президента Николаса Мадуро Хуана Гуайдо.