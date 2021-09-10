Стало известно о поддержке движения Black Lives Matter королевой Елизаветой II

Королева Великобритании Елизавета II и королевская семья являются сторонниками движения Black Lives Matter (BLM, "Жизни чернокожих важны"). Об этом стало известно со слов одного из представителей монарха, первого темнокожий лорда-лейтенанта Лондона Кена Олиса, пишет The Guardian.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, Олиса рассказал, что обсуждал с членами королевской семьи расовые вопросы, в особенности после инцидента с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. "Это горячая тема для разговоров. Вопрос в том, что еще мы можем сделать, чтобы заставить общество устранить эти барьеры", - указал он.

По словам представителя королевы, она стремится связать единую британскую нацию общими ценностями и искоренить расовые предрассудки. Он отметил, что Елизавета II однозначно поддерживает BLM и разделяет ценности движения.