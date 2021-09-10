Талибы опровергли сообщения об инаугурации кабмина в годовщину атак 11 сентября

Сообщения о том, что инаугурация нового кабмина Афганистана пройдет 11 сентября, в 20-летнюю годовщину терактов в США, не соответствуют действительности. Об этом заявил член комиссии "Талибана" по культуре Инамуллах Самангани в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Самангани, инаугурацию нового правительства отменили несколько дней назад. Часть кабмина, состав которого был объявлен ранее, уже приступила к работе.

Среди стран, приглашенных на планировавшуюся церемонию, были Россия, Китай, Турция, Пакистан, Иран и Катар.

11 сентября 2001 года террористы направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий - в здание Пентагона в Вашингтоне. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация "Аль-Каида". Ради борьбы с террористической угрозой Вашингтон ввел свои войска в Афганистан.