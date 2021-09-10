Талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана

Боевики "Талибана" пленили, а затем убили брата исполняющего обязанности президента Афганистана Амруллы Салеха. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что по словам другого собеседника агентства из провинции Панджшер, родственник Салеха Роулла (Rohullah Saleh) скончался еще несколько дней назад в ходе боев с талибами.