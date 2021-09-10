https://news.day.az/world/1378627.html Посла США вызвали в МИД России
Посла США вызвали в МИД России
Посол США в Москве Джон Салливан в эти минуты прибыл в МИД РФ, передает корреспондент ТАСС с места событий, передает Day.Az.
Как стало известно ТАСС, дипломат был вызван 10 сентября в российское дипведомство. Причины пока не называются.
Посол проследовал в здание министерства без комментариев.
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