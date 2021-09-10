Посла США вызвали в МИД России

Посол США в Москве Джон Салливан в эти минуты прибыл в МИД РФ, передает корреспондент ТАСС с места событий, передает Day.Az.

Как стало известно ТАСС, дипломат был вызван 10 сентября в российское дипведомство. Причины пока не называются.

Посол проследовал в здание министерства без комментариев.