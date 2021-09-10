В Техасе запретили компаниям блокировать пользователей за их взгляды
Губернатор штата Техас подписал закон, запрещающий медиаплощадкам блокировать контент на основании взглядов человека. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно закону, компании должны регулярно отчитываться о том, каким образом они регулируют контент, а в случае нахождения недопустимой информации, компания в течение 48 часов должна будет объяснить причину блокировки.
На те же компании, которые будут нарушать законодательство, могут быть наложены штрафы и другие административные санкции.
Более того, закон отдельно прописывает запрет сервисам электронной почты блокировать письма на основании их содержания, если это не спам или там не содержится информация, владение которой приводит к уголовной ответственности.
Годом ранее в штате Флорида уже ввели подобную норму.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре