Европейцев напугали подорожанием популярного продукта из-за проблем с климатом

Жителей Великобритании предупредили о возможном подорожании макарон из-за проблем с урожаем пшеницы в основной стране-поставщике (Канаде) из-за катастрофической засухи в 2021 году. Аналитики Mintec и представители британской транспортной компании Eurostar Commodities уже отмечают увеличение затрат на сырье для популярного продукта питания, передает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Из-за проблем с изменением климата фермерам Канады приходится бороться за поддержание объемов выращивания твердой пшеницы. Данный факт напрямую сказывается на стоимости сырья у крупных поставщиков, летом 2021-го цены поднялись почти на 90 процентов, так как засуха привела к сокращению урожая. Крупные торговые сети уже готовятся к тому, что новая ценовая политика по популярным продуктам напугает покупателей. Высокая цена приведет к нехватке макаронных изделий в супермаркетах, отмечает Джейсон Булл (Jason Bull), директор компании Eurostar Commodities, которая ежегодно импортирует в Великобританию десять тысяч тонн пищевых ингредиентов.

По оценкам специалиста, упаковка спагетти весом 500 граммов может вырасти в цене на 50 процентов, до 1,8 фунта стерлингов, но изменения затронут не только европейцев. "Рынок полностью вышел из-под контроля. Это ужасная ситуация, в которой оказались производители и покупатели твердой пшеницы во всем мире. Компании приобретают сырье по рекордно высоким ценам", - пояснил Булл.

Аналитики по сырьевым товарам Mintec сообщили, что стоимость канадской пшеницы выросла с 328,7 доллара за тонну в конце июня до 614,5 доллара в сентябре. Поднялись цены и на итальянскую пшеницу с 361 до 568 долларов, увеличившись на 57 процентов.