И Ургант высмеял назначение Канделаки

Телеведущий Иван Ургант высмеял назначение своей коллеги Тины Канделаки на пост заместителя генерального директора холдинга "Газпром-медиа".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, шутка прозвучала в эфире его шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале, выпуск доступен на YouTube.

"Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера "Матч ТВ". Теперь она стала заместителем генерального директора "Газпром-медиа". И сейчас все дети наконец-то поняли, кто в программе "Самый умный" был самый умный", - высмеял новую работу Канделаки ведущий.

О новой должности Канделаки стало известно 8 сентября. Ее назначение высмеяли также и известные личности. Среди них Василий Уткин, Ксения Собчак, Александр Тихонов, Станислав Садальский и др. В свою очередь Канделаки отметила, что предложение гендиректора "Газпром-медиа" Александра Жарова занять пост его заместителя стало для нее "не меньшим вызовом, чем запуск канала "Матч ТВ"" в 2015 году.

Ввиду деструктивной деятельности Тины "Матч ТВ" долгое время терпел много критики. Россияне то и дело говорили о том, что ее необходимо убрать и улучшить работу телеканала. Так например, одним из самых громких скандалов стал скандал 2020-го года, когда канал во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею телеканал показал финальную игру 2011 года. Из-за этого некоторые зрители решили, что российская сборная одержала победу. Среди тех, кто поздравил в социальных сетях российских хоккеистов с победой, оказался даже бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов. Да, в 2011 году россияне победили канадцев со счетом 5:3. Но это был 2011-й, а не 2020-й... Болельщики были не расстроены. Они были взбешены, о чем свидетельствовали многочисленные отзывы о трансляции в социальных сетях и СМИ.

С критикой в адрес Канделаки и "Матч ТВ" выступала и спутница владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова, которая является одним из самых влиятельных лиц в российском футболе. По словам Салиховой, "Матч ТВ" часто занимается фальсификациями, в особенности с фотографиями. "Они фотошопят. Пенальти надо дать - они повторы не показывают. Руки у других команд - руки не было. Если мячик попал в плечо, они фотошопом двигают руку", - рассказала она Собчак, которая спросила о предвзятом отношении канала к "Спартаку". В интервью Ксении Собчак она также отметила, что у Тинатин Алавердян (настоящая фамилия Канделаки) все очень плохо с адекватностью.