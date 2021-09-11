Прошло 20 лет со дня терактов 11 сентября

Сегодня годовщина ужасных терактов, произошедших 20 лет назад в США.

Как передает Day.Az, 11 сентября 2001 года в США произошли крупные теракты. В результате трагедии погибли около 3 тысяч человек.

Согласно официальной информации, утром 11 сентября 2001 года два авиалайнера "Boeing 767" врезались в 110 этажные здания-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий лайнер "Boeing 757" врезался в здание Пентагона (Министерство обороны) в Вашингтоне.

Четвертый самолет "Boeing 757" рухнул на землю в 80 милях от города Питсбург. Сообщалось, что самолеты, принадлежащие авиакомпаниям "American Airlines" и "United Airlines", были угнаны террористами-камикадзе.

В результате теракта ущерб, нанесенный Нью-Йорку оценили в 36 млрд долларов.

Расследованием терактов занималась национальная комиссия по терактам против США.

В рапорте 2004 года о результатах расследования говорится, что предотвращению терактов помешала нескоординированная деятельность разведслужб США. Позже президент США Джордж Буш подписал распоряжение о проведении реформ в разведслужбах.

Сентябрьские события усилили международную активность в борьбе с терроризмом. В октябре 2001 года США и Великобритания начали военную операцию в Афганистане. Военная операция была нацелена против "Аль-Каиды", обвиняемой в организации терактов, и против поддерживавшего ее движения "Талибан".

В память о жертвах тех событий 11 сентября в США отмечаются Дни патриотизма и Дни молитвы. По всей стране проводятся траурные мероприятия, местные власти, общественные организации, университеты и школы организовывают мемориальные концерты. Во всех федеральных зданиях приспускаются государственные флаги.

В 2011 году - в десятую годовщину теракта на месте разрушенных башен-близнецов состоялось открытие мемориального комплекса с именаи жертв трагедии.

В мае 2014 года в США открылся музей, посвященный событиям 11 сентября. Основная часть музея находится на глубине 20 метров под землей. Посетители могу увидеть здесь бетонную лестницу, по которой люди пытались спастись, фрагменты стального каркаса разрушенного здания, смятую под завалами пожарную машину и личные вещи жертв теракта.

Отметим, после событий 11 сентября вошедшие на территорию Афганистана силы США и коалиции 21 августа 2021 года покинули эту страну.