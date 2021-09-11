Три человека погибли в результате крушения небольшого туристического самолета недалеко от французского города Дижон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает местное издание Bien Public.

По данным издания, инцидент произошел в пятницу около 14.30 (15.30 мск) на аэродроме Даруа в департаменте Кот-д'Ор. Самолет летел из Нанси и разбился при посадке. Это был один из пяти самолетов, вылетевших накануне из департамента Эсон.

Как сообщают спасатели, все трое мужчин, находившихся на борту, погибли. Одной из причин крушения могут быть плохие погодные условия.

Спасатели не обнаружили на месте крушения никаких признаков возгорания, правоохранители начали расследование.