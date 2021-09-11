11 сентября 2001: рассказ очевидца

Спустя 20 лет после терактов, произошедших 11 сентября в США, французский предприниматель Брюно Делланже, которому удалось тогда выжить, делится воспоминаниями о трагических событиях того дня. Его офис располагался на 47 этаже Северной башни ВТЦ, куда врезался первый самолёт.

- Мы находились словно в небесах во Всемирном торговом центре, в безмерном спокойствии, в отличие от остальной части города, -рассказывает Брюно Делланже. - Я любовался видом за окном. Прибыли двое моих сотрудников, затем я проверил электронную почту и внезапно услышал шум самолётных двигателей, невероятный грохот, совершенно непостижимый. И сразу последовал удар по фасаду со стороны моего офиса, 20 этажами выше. Я видел своими глазами, как рушится фасад, как раскачивается здание, было очень тревожно. Чувствовалось, что здание на грани разрушения. Это длилось очень долго - две-три минуты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Брюно Делланже сразу подумал, что это самолёт, хотя не увидел его, поскольку ранее, как он вспомнил, самолёт уже случайно врезался в Эмпайр-стейт-билдинг. Не желая поддаваться панике, он какое-то время оставался в офисе, но затем понял, что следует срочно эвакуироваться:

- Я видел группу людей, которые пошли другой лестницей, не той, что я, они все погибли. Я же смог выйти наружу после спуска, который продолжался 50 минут, спускаться было трудно из-за ужасной жары... Я мог погибнуть 50 раз в тот день, и если бы вышел десятью секундами позже, то точно бы не спасся.

Когда он, уже почти без сил, смог выбраться на улицу, башни ВТЦ обрушились. Его накрыло воздушной волной, а затем огромным облаком пыли, что чрезвычайно его травмировало:

- В считанные мгновения сгустился мрак, стало темнее, чем ночью, исчезли все звуки. Окружающее настолько не вписывалось в привычные рамки, что моё тело посчитало себя мёртвым. Такие вещи, как шум, свет, звуки, дыхание, знакомы нам с рождения, их не приходится осмысливать. Но когда они вдруг пропадают, тело и разум перестают понимать, что происходит.

Прошло три месяца, прежде чем Брюно Делланже смог найти в себе силы вернуться на место катастрофы. Затем понадобилось ещё немало времени, чтобы восстановиться после пережитого. Он снова стал работать, написал книгу, завёл семью... Сейчас, по прошествии стольких лет он вспоминает, как трудно ему пришлось:

- Восстановиться было очень сложно, потому что я превратился в ком страданий и боли, ведь психологически я тогда действительно умер. Когда я, идя по улице, видел признаки жизни, солнечный свет, я говорил себе: это невозможно, потому что ты мёртв - у меня в голове словно перегорал предохранитель. Лишь через месяц или два ко мне стали возвращаться жизненные ощущения: например, я мог почувствовать вкус хорошего помидора. Самые простые вещи.

Брюно Делланже нередко выступает в средствах массовой информации, а также в школах, рассказывая о том, что ему пришлось пережить в тот день.